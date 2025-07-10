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لبنان

مصدر أمني إسرائيلي يكشف: هذا مصير من يعتزل العمل العسكري في "حزب الله"

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:04
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قال مصدر أمني إسرائيلي أنّه من يضع سلاحه من مقاتلي حزب الله ويعتزل العمل العسكري نتركه.
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وزعم المصدر في حديث لـ"سكاي نيوز" انّ "قوات الرضوان" سيتم تفكيكها إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا.

معتبرا أنّ محاولات حزب الله للعودة الى جنوب الليطاني محدودة.
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