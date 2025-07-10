مصدر أمني إسرائيلي يكشف: هذا مصير من يعتزل العمل العسكري في "حزب الله"

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قال مصدر أمني إسرائيلي أنّه من يضع سلاحه من مقاتلي ويعتزل العمل العسكري نتركه.وزعم المصدر في حديث لـ" " انّ "قوات " سيتم تفكيكها إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا.معتبرا أنّ محاولات حزب الله للعودة الى جنوب محدودة.