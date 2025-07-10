بري دعا الى جلسة مشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب

دعا رئيس مجلس النواب بري هيئة ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد الجمعة الواقع فيه 11تموز 2025 في مقر رئاسة مجلس النواب في .

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