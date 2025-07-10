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لبنان

بري دعا الى جلسة مشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:20
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 دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري  هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد الجمعة الواقع فيه 11تموز 2025 في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة.
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على صعيد آخر، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي، حيث تم البحث في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية .
 
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