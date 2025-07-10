من الجامعة اللبنانية.. إعلان لأطباء الأسنان

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة اختصاصيين - من حملة شهادة الدكتوراه أو شهادة الماستر أو الدراسات العليا - للتدريس في كلية طب الأسنان خلال العام الجامعي 2025 – 2026، وفق الآتي:
- قسم التعويضات الثابتة والمتحركة Département de Prothèse Adjointe et Conjointe combinées- Occlusodontie
- قسم العلاجات الترميمية والتجميلية وعلاج الجذوDépartement de Dentisterie Restauratrice et Esthétique, et Endodontie
- قسم أسنان الأطفال وصحة الأسنان العامة Département d’odontologie Pédiatrique et Santé Dentaire Publique
- قسم مبحث اللثة Département de Parodontologie
- قسم التقويم Département d'Orthodontie Dento- faciale
- قسم أمراض الفم وتشخيصها وأشعة الوجه والفكّين Département de Médecine Orale et Radiologie Faciale-Maxillo (مطلوب أساتذة لقسم أشعة الوجه والفكين حصرًا)
وأشارت إلى أنّه تقدّم الطلبات اعتبارًا من يوم الخميس بتاريخ 10 تموز
2025 حتى يوم الجمعة بتاريخ 25 تموز 2025 في كلية طب الأسنان/مكتب أمينة سرّ الكلية – مدينة رفيق الحريري الجامعية
، الحدث.
المستندات المطلوبة
- شهادة الاختصاص (دكتوراه، ماستر، دراسات عليا)
- إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية
- إفادة انتساب إلى النقابة
- إفادة بالخبرة العملية