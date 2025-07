من الجامعة اللبنانية.. إعلان لأطباء الأسنان

Advertisement

- قسم التعويضات الثابتة والمتحركة Département de Prothèse Adjointe et Conjointe combinées- Occlusodontie- قسم العلاجات الترميمية والتجميلية وعلاج الجذوDépartement de Dentisterie Restauratrice et Esthétique, et Endodontie- قسم أسنان الأطفال وصحة الأسنان العامة Département d’odontologie Pédiatrique et Santé Dentaire Publique- قسم مبحث اللثة Département de Parodontologie- قسم التقويم Département d'Orthodontie Dento- faciale- قسم أمراض الفم وتشخيصها وأشعة الوجه والفكّين Département de Médecine Orale et Radiologie Faciale-Maxillo (مطلوب أساتذة لقسم أشعة الوجه والفكين حصرًا)وأشارت إلى أنّه تقدّم الطلبات اعتبارًا من يوم الخميس بتاريخ 10 2025 حتى يوم الجمعة بتاريخ 25 تموز 2025 في كلية طب الأسنان/مكتب أمينة سرّ الكلية – ، الحدث.المستندات المطلوبة- شهادة الاختصاص (دكتوراه، ماستر، دراسات عليا)- إذن مزاولة المهنة على الأراضي- إفادة انتساب إلى النقابة- إفادة بالخبرة العملية