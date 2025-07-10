سلام: مرسوم تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا جاهز

استقبل الدكتور في السراي الحكومي النائب على رأس وفد من الموظفين المتعاقدين.

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وبعد اللقاء، أوضح البعريني أنه طرح مع الرئيس سلام مطلب تثبيت الموظفين المتعاقدين الذين خضعوا لمباريات في منذ أكثر من 11 عامًا، مؤكدًا ضرورة إنصافهم وإنهاء معاناتهم. كما تناول البحث عددًا من الإنمائية والمطلبية الخاصة بمحافظة ، منها استحداث مركز للدفاع المدني، واستكمال مشروع أوتوستراد مشمش – فنيدق.



كما استقبل الرئيس سلام وفدًا من " " الداعم لتطبيق القانون رقم 105/2018 المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرًا. وشدد الوفد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ القانون بكامل مندرجاته، والإسراع في تعيين أعضاء جدد للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، بعد انتهاء ولايتها في 3 الحالي. وقد أبلغ الرئيس سلام الوفد أن مرسوم تعيين الهيئة بات جاهزًا، وسيُدرج على جدول أعمال في أقرب جلسة.



كذلك التقى رئيس الحكومة وفدًا من جمعية "Live Love Beirut"، الذي عرض لنشاطات الجمعية الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة، وطرح مشاريع مستقبلية تنوي الجمعية تنفيذها، أبرزها مشروع بيئي ومبادرة لفرز النفايات من المصدر.