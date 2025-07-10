الخطيب التقى القائم بأعمال السفارة العراقية: نشكركم على مواقفكم الداعمة للبنان

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استقبل المجلس الإسلامي الأعلى، العلامة الشيخ ، في مقر المجلس في الحازمية، رئيس البعثة الدبلوماسية في ، القائم بأعمال السفارة السيد محمد رضا ، في زيارة تعارفية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين الشعبين الشقيقين.ورحب الشيخ الخطيب بالضيف "في وطنه الثاني"، متمنيًا له النجاح في مهامه الدبلوماسية، وحمّله "رسالة شكر وتقدير إلى الحكومة العراقية على دعمها المتواصل ووقوفها إلى جانب لبنان، لا سيما في الأزمات والمحن التي واجهها".وخصّ الخطيب بالشكر، "مرجعية وشعبًا وحكومة"، على مواقفه الداعمة للبنان خلال العدوان ، مؤكدًا أن "للعراق أيادي بيضاء أسهمت في التخفيف من تداعيات ذلك العدوان"، متمنيًا له دوام الاستقرار والتقدم والازدهار، والحفاظ على وحدته الوطنية.، أعرب السيد الحسيني عن سروره بلقاء العلامة الخطيب، مشددًا على "حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة"، ومنوهًا بـ"الدور الوطني والعربي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومواقف الشيخ الخطيب التي تعزز التضامن العربي والإسلامي".