كرامي: طلاب الجنوب نموذج في الصمود... وسنحمي الشهادة الرسمية رغم التحديات

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اختتمت وزيرة التربية ريما كرامي جولتها التفقدية في ، والتي شملت مراكز في صور وصيدا، حيث رافقها للتربية ، والمديرة العامة للتعليم المهني الدكتورة ، ومسؤولون تربويون محليون.أكدت كرامي خلال زيارتها لثانويات ومدارس في قانا، تبنين، وصيدا، أن الجولة تحمل رسالة دعم واعتزاز بطلاب الجنوب الذين يواجهون التحديات الأمنية بالصمود والإصرار على متابعة تحصيلهم العلمي. وشددت على أن الامتحانات تجري بشكل منظم وهادئ رغم تحليق المسيّرات في الأجواء، معتبرة أن الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية هو بمثابة رد على كل من يشكك بقدرة على الصمود.وقالت: "زيارتي للجنوب رسالة للعدو والصديق بأن لبنان بلد لا ينهار، وطلابه متمسكون بسلاحهم الأقوى: والمعرفة".وأضافت أن تصحيح الامتحانات سيتم بروحية الجدية والعدالة، مع الأخذ بتوصيات لجان التقييم، وأوضحت أن الأسئلة جاءت متناسبة مع المنهاج المغطى خلال العام الدراسي.كذلك نوّهت كرامي بجهود القوى الأمنية في تأمين أجواء الامتحانات، مشددة على أن الوزارة ليست ضد الطلاب، بل تسعى للحفاظ على صدقية الشهادة الرسمية، حتى تُشكّل مصدر فخر واعتزاز لهم في .وعن تجربتها الشخصية، استذكرت كيف أن أهلها ربّوها على الإصرار على العلم رغم الحروب، معتبرة أن هذا الإيمان بالمعرفة هو جوهر الهوية التي .وختمت كرامي: "نحن باقون رغم الألم، والامتحانات شهادة على صمودنا... وأولادنا سيرفعون رأس لبنان عالياً".