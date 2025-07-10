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لبنان

كرامي: طلاب الجنوب نموذج في الصمود... وسنحمي الشهادة الرسمية رغم التحديات

Lebanon 24
10-07-2025 | 08:46
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اختتمت وزيرة التربية ريما كرامي جولتها التفقدية في جنوب لبنان، والتي شملت مراكز امتحانات الشهادة الثانوية في صور وصيدا، حيث رافقها المدير العام للتربية فادي يرق، والمديرة العامة للتعليم المهني الدكتورة هنادي بري، ومسؤولون تربويون محليون.
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أكدت كرامي خلال زيارتها لثانويات ومدارس في قانا، تبنين، النبطية وصيدا، أن الجولة تحمل رسالة دعم واعتزاز بطلاب الجنوب الذين يواجهون التحديات الأمنية بالصمود والإصرار على متابعة تحصيلهم العلمي. وشددت على أن الامتحانات تجري بشكل منظم وهادئ رغم تحليق المسيّرات الإسرائيلية في الأجواء، معتبرة أن التزام الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية هو بمثابة رد على كل من يشكك بقدرة لبنان على الصمود.

وقالت: "زيارتي للجنوب رسالة للعدو والصديق بأن لبنان بلد لا ينهار، وطلابه متمسكون بسلاحهم الأقوى: العلم والمعرفة".

وأضافت أن تصحيح الامتحانات سيتم بروحية الجدية والعدالة، مع الأخذ بتوصيات لجان التقييم، وأوضحت أن الأسئلة جاءت متناسبة مع المنهاج المغطى خلال العام الدراسي.

كذلك نوّهت كرامي بجهود القوى الأمنية في تأمين أجواء الامتحانات، مشددة على أن الوزارة ليست ضد الطلاب، بل تسعى للحفاظ على صدقية الشهادة الرسمية، حتى تُشكّل مصدر فخر واعتزاز لهم في المستقبل.

وعن تجربتها الشخصية، استذكرت كيف أن أهلها ربّوها على الإصرار على العلم رغم الحروب، معتبرة أن هذا الإيمان بالمعرفة هو جوهر الهوية اللبنانية التي لا تستسلم.

وختمت كرامي: "نحن باقون رغم الألم، والامتحانات شهادة على صمودنا... وأولادنا سيرفعون رأس لبنان عالياً".
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