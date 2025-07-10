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لبنان

لجنة الاشغال ناقشت تقرير اللجنة الفرعية حول هيئة ادارة السير

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:21
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عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في المجلس النيابي جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، وبحضور الأعضاء، لبحث تقرير اللجنة الفرعية برئاسة النائب إبراهيم منيمنة حول الأزمة السابقة في هيئة إدارة السير والمناقصة المصاحبة لها التي شهدت العديد من الشوائب.
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وأكد عطية بعد الجلسة أن اللجنة ناقشت التقرير بحيادية كونها لجنة تقصي حقائق وليست جهة قضائية، مشيراً إلى أنه في حال رصد مخالفات سيتم رفعها بالتنسيق مع رئاسة المجلس إما إلى القضاء أو إلى لجنة تحقيق مختصة.

وأضاف أن اللجنة اتفقت على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يتعلق بالجانب القضائي، والمحور الثاني يختص بتحديث بعض القوانين عبر تشكيل لجنة فرعية لمعالجة الثغرات التي تسبب التأزيم سواء في الوزارات المعنية أو غيرها، والمحور الثالث يركز على مصلحة إدارة السير التي تعاني من قصور مستمر، حيث سيتم العمل على إعادة هيكلتها بما يتماشى مع التطورات الحديثة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الواردات بشكل سليم.

من جهته، أوضح النائب إبراهيم منيمنة أن اللجنة الفرعية واجهت تأخيراً في تسلم الوثائق المطلوبة وامتناع بعض الجهات الأساسية عن الحضور، وعلى رأسها إدارة السير وشركة "إنكريت"، لكنه أكد أنه تم تجاوز هذه العقبات وتم إعداد تقرير مهم وموضوعي يعكس حقيقة الأوضاع.
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