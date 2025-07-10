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لبنان

سلام استقبل مفتي طرابلس.. وأوضاع الشمال في صلب النقاش

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:54
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام النائب محمد سليمان على رأس وفد ضم اتحاد بلديات السهل واتحاد بلديات وادي خالد.
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وأعلن النائب سليمان بعد اللقاء: "التقينا اليوم دولة الرئيس سلام ونقلنا اليه معاناة سهل عكار ومنطقة وادي خالد اللذين يشكلان الحدود الأساسية مع الشقيقة سوريا، فلدينا معاناة يومية من ناحية التشابك الجغرافي بين الحدود ولدينا معابر أساسية من ضمنها معبر العبودية الذي يعتبر شريان اقتصادي بين لبنان وسوريا والدول العربية. 
 
 وأشار النائب سليمان الى أن الحركة الاقتصادية في الشمال وطرابلس متوقفة  منذ  نحو7 أشهر ، فأي سيارة تود الذهاب الى سوريا من مرفأ طرابلس أو العكس يلزمها ان تسير نحو 400 الى500 كيلومترا. وهذا ما يشكل اعباء كبيرة. وطلبنا دولة الرئيس بفتح معبر العبودية في أسرع وقت لأنه اساسي للنقل والاستيراد والتصدير اضافة الى معبر البقيعة. وسيتابع دولة الرئيس هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.
 
وقال النائب سليمان:" عندما  لا تكون المعابر الأساسية شغالة تخسر الدولة كثيرا من الناحية الاقتصادية والأمنية. ونحن نطالب اليوم بالمعابر الشرعية لتكون الأمور واضحة، ونطالب  ايضا بوضع نقاط على المعابر غير الشرعية لحفظ الأمن والحدود ونحن مع الدولة دائما.
 
وثانيا: بحثنا بموضوع مطار القليعات الذي هو حلم عكاري وشمالي وهو ورد في البيان الوزاري وشددنا ان يباشر به في أسرع وقت ممكن لأنه مطلب وطني وحلم عكاري والتأخير فيه غير مقبول أبدا.
 
وتطرقنا لمشكلة الزراعات في منطقة عكار ووداي خالد وأساسها زراعة البطاطا، ولقد  حصل خطأ من وزارة الزراعة ودخلت بضائع من دون الالتزام بالروزنامة الوطنية وأثرت على المزارعين، وترك المواطنون بضاعتهم على الأرض وعلى الدولة ايجاد حل والوقوف إلى جانبهم ودعمهم بسبب الخسارة التي تكبدوها.
ولفت النائب سليمان الى معاناة البلديات بسبب المخصصات التي لا تزال على سعر1500 ليرة لبنانية وهذا المدخول يجعلها عاجزة عن ازالة النفايات،  ولقد طلبنا من دولة الرئيس متابعة هذا الموضوع، ونأمل ان تحل هذه الامور.
 
سئل: ماذا ابلغكم دولة الرئيس بخصوص مطار القليعات؟
 
أجاب: فهمنا بأن الحكومة ستحول مشروع قانون الى المجلس النيابي يوم الأربعاء المقبل، ونأمل أن يأخذ الموضوع مساره الصحيح، لأن الوضع غير مقبول فنحن ليس لدينا الا مطار واحد، وأصبح لنا سنوات نتابع هذا الموضوع، وإن شاء الله يسلك المشروع مساره الصحيح في المجلس النيابي.

مفتي طرابلس
واستقبل الرئيس سلام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام على رأس وفد وعرض معه أوضاع طرابلس والشمال.
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