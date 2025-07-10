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لبنان

الخير زار السفير السعودي: سنكون مع المملكة حيث تكون

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:50
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استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، النائب أحمد الخير على رأس وفد من منطقة المنية ضم رؤساء بلديات ومخاتير.
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وفي بيان صادر عن مكتب النائب الخير، توجه الخير بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للبنان، مثمنًا توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا الإطار.

كما استذكر الخير الدعم التاريخي الذي قدّمته المملكة للبنان، من رعايتها لاتفاق الطائف عام 1989، إلى مساهماتها الكبيرة في إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية، ودورها الفاعل في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ومؤتمر "سيدر"، فضلًا عن دعمها لورشة إعادة الإعمار بعد عدوان تموز 2006، ومساندتها الدائمة لمؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش والقوى الأمنية.

وأكد الخير على "الموقف الثابت للمملكة في دعم استقرار لبنان وسيادته تحت سقف اتفاق الطائف"، مشيدًا بدورها المحوري في حلّ أزمة رئاسة الجمهورية، ودعمها المتواصل عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يواصل جهوده الإنمائية والإغاثية في مختلف المناطق اللبنانية، وخصّ بالشكر تمويل المملكة لبناء القصر البلدي في بلدية المنية واتحاد بلدياتها.

كما أثنى الخير على السفير بخاري، معتبرًا أنه "يعمل بصمت وتواضع، لكن بحضور فاعل وجهد ملموس ومبادرات شاملة"، وقال: "سنكون مع المملكة حيث تكون، وسنبقى أوفياء لهذه العلاقة الأخوية، وفاءً للمملكة ووفاءً للبنان".

وتخلل اللقاء حوار موسّع بين السفير بخاري ورؤساء البلديات والمخاتير، عبّروا خلاله عن امتنانهم للمملكة على دعمها للبنان عمومًا، ولمنطقة الشمال والمنية خصوصًا، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل وتكريس العلاقات الأخوية، وفتح آفاق تعاون وإنماء تنعكس إيجابًا على أبناء المنطقة.
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