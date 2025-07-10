الخير زار السفير السعودي: سنكون مع المملكة حيث تكون

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استقبل سفير في ، وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، النائب أحمد الخير على رأس وفد من منطقة المنية ضم رؤساء بلديات ومخاتير.وفي بيان صادر عن مكتب النائب الخير، توجه الخير بالشكر إلى العربية على دعمها المستمر للبنان، مثمنًا توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي في هذا الإطار.كما استذكر الخير الدعم التاريخي الذي قدّمته المملكة للبنان، من رعايتها لاتفاق عام 1989، إلى مساهماتها الكبيرة في إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية، ودورها الفاعل 1 و2 و3 ومؤتمر "سيدر"، فضلًا عن دعمها لورشة إعادة الإعمار بعد عدوان 2006، ومساندتها الدائمة لمؤسسات ، لاسيما الجيش والقوى الأمنية.وأكد الخير على "الموقف الثابت للمملكة في دعم استقرار لبنان وسيادته تحت سقف اتفاق الطائف"، مشيدًا بدورها المحوري في حلّ أزمة رئاسة الجمهورية، ودعمها المتواصل عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يواصل جهوده الإنمائية والإغاثية في مختلف المناطق ، وخصّ بالشكر تمويل المملكة لبناء البلدي في بلدية المنية واتحاد بلدياتها.كما أثنى الخير على السفير بخاري، معتبرًا أنه "يعمل بصمت وتواضع، لكن بحضور فاعل وجهد ملموس ومبادرات شاملة"، وقال: "سنكون مع المملكة حيث تكون، وسنبقى أوفياء لهذه العلاقة الأخوية، وفاءً للمملكة ووفاءً للبنان".وتخلل اللقاء حوار موسّع بين السفير بخاري ورؤساء البلديات والمخاتير، عبّروا خلاله عن امتنانهم للمملكة على دعمها للبنان عمومًا، ولمنطقة والمنية خصوصًا، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل وتكريس العلاقات الأخوية، وفتح آفاق تعاون وإنماء تنعكس إيجابًا على أبناء المنطقة.