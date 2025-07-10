Advertisement

لبنان

مؤشرات سعودية سلبية... ابتعاد جديد عن لبنان؟

Lebanon 24
10-07-2025 | 22:34
A-
A+
Doc-P-1389685-638878089617060038.png
Doc-P-1389685-638878089617060038.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الان سركيس في" نداء الوطن": قبل تسلّم الموفد الاميركي برّاك ورقة الردّ اللبناني، زار الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لبنان، ونصح المسؤولين اللبنانيين بالتجاوب مع الورقة اللبنانية وعدم إضاعة الفرصة، والمباشرة بجمع السلاح غير الشرعي والقيام بالإصلاحات المطلوبة. وتشير المعلومات إلى أنّ بن فرحان غادر لبنان بانطباع سلبي مفاده أن المسؤولين لن يتجرؤوا على اتخاذ خطوات حاسمة تعيد للدولة هيبتها وسيادتها، وسيستمرون بسياسة التراخي.
Advertisement

وتؤكّد المعلومات عدم تدفّق أموال عربية إلى لبنان في حال لم يُجمع كل السلاح غير الشرعي، وتباشر الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، وبالتالي لن يكون هناك أموال لإعادة الإعمار ولنهضة الاقتصاد اللبناني.

ومن جهة ثانية، هناك مؤشرات سلبية تأتي أيضاً من دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فعند انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، باشر عدد من الشركات الاستشارية السعودية والخليجية العمل في لبنان للبحث في سبل الاستثمار، لكن منذ أسبوع بدأت هذه الشركات بإخلاء مكاتبها والاستعداد لمغادرة لبنان.

ولا تعتبر هذه المغادرة اقتصادية فقط بل هي سياسية، حيث هناك رأي خليجي حالياً بألا أمل من لبنان إذا استمرت طريقة الحكم على ما هي عليه، في حين لم تمنح السعودية حتى الآن إذناً بدخول المنتجات اللبنانية إلى أسواقها، ما يدلّ على استمرار الإقفال السياسي بوجه لبنان.

بدأت الدول الخليجية تفقد الأمل من لبنان، وأعطت توجيهات لبعض الشركات بالتوجّه إلى سوريا، لأن باب الاستثمار واسع هناك والقرار السوري السياسي هو السير في الاتجاه الصحيح الذي تسلكه المنطقة، بينما هناك في لبنان من يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والتمسّك بمحور في مرحلة الانتهاء.

لا يستطيع لبنان النهوض بلا مساعدة عربية، لكن الدول الخليجية تشترط مساعدة لبنان لنفسه أولاً، وسط تأكيد بأن زمن «الشيكات على بياض» انتهى، وعلى الدولة المبادرة لإنقاذ نفسها أولًا.
مواضيع ذات صلة
مسؤول تركي عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: ليست سلبيّة
lebanon 24
11/07/2025 08:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية التركية: المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول لم تسفر عن نتائج سلبية
lebanon 24
11/07/2025 08:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشرات أمنية تبعث على القلق: "قسورة" أمير "داعش" الجديد في لبنان!
lebanon 24
11/07/2025 08:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: رد حماس سلبي وليس استعدادًا لنهاية الحرب
lebanon 24
11/07/2025 08:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2025-07-11
01:00 | 2025-07-11
00:29 | 2025-07-11
00:27 | 2025-07-11
00:24 | 2025-07-11
00:15 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24