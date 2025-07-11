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لبنان

قضية انفجار المرفأ.. عويدات يتغيّب عن جلسة التحقيق والبيطار يؤجلها

Lebanon 24
11-07-2025 | 04:22
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تغيب النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات عن جلسة التحقيق التي كانت مقررة اليوم امام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم تبلغه اصولا موعد الجلسة.
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وعلى الأثر، قرر القاضي البيطار اعادة تبليغه، وأرجأ الجلسة إلى يوم الاثنين في 21 الشهر الحالي.
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