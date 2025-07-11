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لبنان
قضية انفجار المرفأ.. عويدات يتغيّب عن جلسة التحقيق والبيطار يؤجلها
Lebanon 24
11-07-2025
|
04:22
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النائب العام
التمييزي السابق القاضي
غسان عويدات
عن جلسة التحقيق التي كانت مقررة اليوم امام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ
بيروت
القاضي
طارق البيطار
، وذلك لعدم تبلغه اصولا موعد الجلسة.
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وعلى الأثر، قرر القاضي
البيطار
اعادة تبليغه، وأرجأ الجلسة إلى يوم الاثنين في 21 الشهر الحالي.
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