قضية انفجار المرفأ.. عويدات يتغيّب عن جلسة التحقيق والبيطار يؤجلها

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تغيب التمييزي السابق القاضي عن جلسة التحقيق التي كانت مقررة اليوم امام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ القاضي ، وذلك لعدم تبلغه اصولا موعد الجلسة.وعلى الأثر، قرر القاضي اعادة تبليغه، وأرجأ الجلسة إلى يوم الاثنين في 21 الشهر الحالي.