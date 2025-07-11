وزارة الأشغال تعلن بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية

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أعلنت تنفيذ أعمال للحد من الفيضانات في مدينة ، ضمن مشروع يشمل تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من مخاطر الفيضانات وتحسين البنية التحتية الحيوية .وافاد المكتب الاعلامي للوزارة في بيان بان" هذا التدخل الوقائي يأتي استكمالًا لخطة الوزارة الرامية إلى تعزيز الجهوزية قبل فصل الشتاء، لا سيّما في المناطق الساحلية".وأكدت الوزارة أنّ "هذه الأعمال تُنفّذ بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، ووفقًا لمعايير السلامة العامة، حرصًا على انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين".ودعت المواطنين إلى "التعاون وتفهّم الإجراءات المؤقتة المرافقة للأشغال"، مؤكدة "التزامها مواصلة ورشة الإصلاح والتأهيل على امتداد الأراضي ".