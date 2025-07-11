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لبنان

الجيش يعلن عن تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس اليوم

Lebanon 24
11-07-2025 | 04:53
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 11 / 7 / 2025 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري– كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
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