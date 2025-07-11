الجيش يعلن عن تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس اليوم

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صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 11 / 7 / 2025 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري– كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".