فضل الله: اللّبنانيين معنيّون في هذه المرحلة أن يرتقوا إلى مستوى التّحدّي الّذي يواجههم

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ألقى العلامة السيّد خطبتي صلاة الجمعة، على منبر الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة.قال:"البداية من العدوان المستمرّ على والّذي شهدناه في الّتي طاولت مناطق جديدة في الجنوب والبقاع، وعمليّات الاغتيالات اّلتي توسّعت دائرتها لتصل ولأوّل مرّة إلى الشّمال اللّبنانيّ... وعبر المسيّرات التّجسّسيّة الّتي تجوب المناطق اللبنانيّة والاستهداف المستمرّ للقرى الحدوديّة والتهديم للبيوت فيها... والّتي يهدف من خلالها العدو إلى مزيد من الضّغط على الدّولة اللّبنانيّة وعلى اللّبنانيين للانصياع للإملاءاته والّتي تمسّ أمن وسيادته ومستقبله.وسط كل ذلك، تأتي زيارة المبعوث الأميركيّ، المكلّف أميركيًّا بمتابعة الملف اللبناني لاستلام ردّ الدّولة اللبنانيّة على مطلبه الأساس بسحب سلاح ودعوة لبنان للالتحاق بقطار التّسوية الجارية في المنطقة ليحظى لبنان بما يعده به من مكتسبات يوفّرها السّير في هذا الطّريق".أضاف:" جاء الرّدّ اللّبنانيّ الموحّد من قبل الرّئاسات الثّلاث، والّذي أشار إلى الخطوات الإيجابية الّتي أقدمت عليها الدّولة اللّبنانيّة لجهة ما قامت به من تنفيذ ما طلب منها من الاتفاق، فيما لم يقم العدو الصّهيوني بالحد الأدنى المطلوب منه بل ازدادت عدوانيّته، ودعا الرد المبعوث الأميركي إلى الضّغط على هذا الكيان لايقاف عدوانه والانسحاب، وبعد ذلك إذا كان من مطالب يدعى إليها لبنان فاللبنانيّون كفيلون بحلّ هذه وسيجدون الوسيلة لعلاجها.لذلك يبقى لبنان على حافّة الانتظار إلى حين يأتي الرّدّ الأميركيّ على ما قدّمه، والّذي نخشى أن يكون سلبيًا بسبب الموقف الإسرائيلي المتعنّت الّذي يصرّ على التّعامل مع لبنان من موقع الضّعيف الّذي يملى عليه".وتابع:"إنّنا أمام ما يجري نعيد التّأكيد على أهميّة الحفاظ على الموقف الرّسمي الموحّد وندعو اللّبنانيين إلى الالتفاف حول هذا الموقف ودعمه بدلًا من التّصويب عليه لضمان انهاء هذا وعدوانه واستعادة سيادة الدّولة على كل أراضيها، حيث لا يمكن أن يتم ذلك إلّا بهذه الوحدة الّتي تأخذ بالاعتبار مصلحة هذا البلد وقوته".واكد "إن اللّبنانيين معنيّون في هذه المرحلة الّتي ترسم فيها خرائط المنطقة كلّها أن يرتقوا إلى مستوى التّحدّي الّذي يواجههم لكي يكونوا في منأى عن تداعياته وأن لا يخلدوا لمن يقول لهم سارعوا إلى اللّحاق بقطار المنطقة قبل أن يفوتهم علمًا أنّ اللّبنانيين جميعًا يعون أنّه لن يوصلهم إلى ما يصبون إليه من استعادة حقوقهم وكل التّجارب السّابقة أكّدت ذلك".وتابع:"في هذا الوقت لا يزال اللّبنانيون ينتظرون مبادرات الحكومة لاخراج البلد من حال المراوحة الّتي يشهدها على الصّعيدين الاقتصاديّ والمعيشيّ والّتي لا تقف عند حدود زيادة الرّواتب والّتي لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات اللّبنانيّين المتزايدة ومن متطلّبات حياتهم، بل تأكلها الزّيادات الّتي تطرأ على الأسعار.في الوقت الّذي نعيد دعوة الدّولة إلى الوفاء بما التزمت به على صعيد الإعمار، فرغم أنّنا نعي حجم الضّغوط الّتي تمارس على لبنان على هذا الصّعيد واعتباره ملفًّا سياسيًّا لا انسانيًّا يمسّ آلاف العائلات الّتي دمّرت بيوتها، لكن لا بدّ من عدم الاستسلام لها والتّفكير في بدائل تضمن الخروج من هذا الواقع الصّعب الّذي بات لا يحتمل".وختم بادانة"ما حدث في من استهداف أحد العلماء فيها، وهو الشّيخ رسول محمّد شحود"، ودعا"إلى معالجة جادّة لمنع استمرار هذه الممارسات وإلى معاقبة فاعليها حتّى لا تتكرّر وحرصًا على الوحدة الوطنيّة وعلى أمن هذا البلد واستقرار ونهوض وبناء الدولة، الّتي نريد أن يشعر كلّ المواطنين فيها بإنسانيتهم ومواطنيتهم وبكلّ تنوّعاتهم الطّائفيّة والمذهبيّة والقوميّة فيه". (الوكالة الوطنية)