سكاف: التأخر في التفاعل مع المطالب الداخلية والغربية سيؤدي الى عزل لبنان

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زار النائب الدكتور غسان العماد رودولف هيكل وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد.ورأى النائب سكاف في حديث الى "صوت كل " أن "هناك متغيرات كبيرة تحصل في المنطقة بأكلمها، وأننا دخلنا العصر الأميركي"، مشيرا الى أن "لبنان ليس أولوية في ظل التحولات الكبرى في المنطقة".وتابع "لقد لمسنا في وفي تعاطينا مع الاميركيين أن هناك اتجاه لاعطاء الاولوية من دون تلزيم الملف اللبناني لسوريا كما جرى في السابق في سنتي ١٩٧٦ و١٩٩٠ فقط لأن سوريا لم تستعد قوتها السابقة، ولكن إذا تقدم التطور والاستقرار في سوريا وبقينا في لبنان نراوح مكاننا فإن تلزيم لبنان لسوريا يصبح احتمالاً كبيراً.أضاف "برأي إن تعيين الموفد توم برّاك خلفاً لمورغان ارتاغوس هو بمثابة العودة إلى تلازم جديد للمسارين اللبناني والسوري وما يُبعد هاجس تلزيم الملف اللبناني لسوريا هو إطالة حالة عدم الاستقرار في سوريا".وقال: "توم برّاك هو ديبلوماسي محترف بخلفية رجل أعمال وتكلم بديبلوماسية عالية. اللافت أنه قال أن هو حزب سياسي والمعلوم انه مصنّف منظمة ارهابية فليتلقّف حزب الله هذه الفرصة ويبادر هو إلى تسليم السلاح، خاصةً ان أقسى المتطرفين داخلياً يتحدثون عن التكامل والاندماج والتفاعل مع باقي المكونات ولا يتحدثون عن المحاسبة.ورأى سكاف" ان التأخر في التفاعل مع المطالب العربية والغربية والداخلية سيؤدي إلى سلبيتين: الاولى: سلبية العزل خارجياً وتركنا لمصيرنا والمنطقة ذاهبة باتجاه آخر. والثانية: سلبية داخلية ما قد يؤدي إلى تمترس المكونات الداخلية كل واحدة داخل طائفتها وبيئتها ما سيؤدي إلى تسعير واستمرار الخطاب الطائفي". (الوكالة الوطنية)