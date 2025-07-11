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لبنان

سكاف: التأخر في التفاعل مع المطالب الداخلية والغربية سيؤدي الى عزل لبنان

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:39
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زار النائب الدكتور غسان سكاف قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد.
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ورأى النائب سكاف  في حديث الى "صوت كل لبنان" أن "هناك متغيرات كبيرة تحصل في المنطقة بأكلمها، وأننا دخلنا العصر الأميركي"، مشيرا الى أن "لبنان ليس أولوية في ظل التحولات الكبرى في المنطقة".

وتابع "لقد لمسنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي تعاطينا مع الاميركيين أن هناك اتجاه لاعطاء سوريا الاولوية من دون تلزيم الملف اللبناني لسوريا كما جرى في السابق في سنتي ١٩٧٦ و١٩٩٠ فقط لأن سوريا لم تستعد قوتها السابقة، ولكن إذا تقدم التطور والاستقرار في سوريا وبقينا في لبنان نراوح مكاننا فإن تلزيم لبنان لسوريا يصبح احتمالاً كبيراً. 

أضاف "برأي إن تعيين الموفد الاميركي توم برّاك خلفاً لمورغان ارتاغوس هو بمثابة العودة إلى تلازم جديد للمسارين اللبناني والسوري وما يُبعد هاجس تلزيم الملف اللبناني لسوريا هو إطالة حالة عدم الاستقرار في سوريا".

وقال: "توم برّاك هو ديبلوماسي محترف بخلفية رجل أعمال وتكلم بديبلوماسية عالية. اللافت أنه قال أن حزب الله هو حزب سياسي والمعلوم انه مصنّف منظمة ارهابية فليتلقّف حزب الله هذه الفرصة ويبادر هو إلى تسليم السلاح، خاصةً ان أقسى المتطرفين داخلياً يتحدثون عن التكامل والاندماج والتفاعل مع باقي المكونات اللبنانية ولا يتحدثون عن المحاسبة.

ورأى سكاف" ان التأخر في التفاعل مع المطالب العربية والغربية والداخلية سيؤدي إلى سلبيتين: الاولى: سلبية العزل خارجياً وتركنا لمصيرنا والمنطقة ذاهبة باتجاه آخر. والثانية: سلبية داخلية ما قد يؤدي إلى تمترس المكونات الداخلية كل واحدة داخل طائفتها وبيئتها ما سيؤدي إلى تسعير واستمرار الخطاب الطائفي". (الوكالة الوطنية)
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