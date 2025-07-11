الرئيس عون: قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ ولا رجوع عنه

شدد رئيس الجمهورية "على أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة، من أجل حماية البلاد، وتحصينها، ومواجهة ما يمكن ان يُخطط لها من مؤامرات".

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وأضاف أمام وفد العربية والدولية: "قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ، ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم هو من صلاحيات ".

وتابع قائلاً: "السلام هو حالة اللّا حرب، وهذا ما يهمّنا في في الوقت الراهن. أمّا مسألة التطبيع، فهي غير واردة في السياسة الخارجية الراهنة".

وقال: "نحرص على إقامة علاقات جيّدة مع ، مع التأكيد على عدم التدخّل في لأيّ من البلدين".

ونوّه عون بالدور الذي يقوم به في المساهمة بتثبيت الاستقرار، ودعم جهود إعادة بناء الدولة، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.