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لبنان

الرئيس عون: قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ ولا رجوع عنه

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:46
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شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "على أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة، من أجل حماية البلاد، وتحصينها، ومواجهة ما يمكن ان يُخطط لها من مؤامرات". 
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وأضاف أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية: "قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ، ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء".
 
وتابع قائلاً: "السلام هو حالة اللّا حرب، وهذا ما يهمّنا في لبنان في الوقت الراهن. أمّا مسألة التطبيع، فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة".
 
وقال: "نحرص على إقامة علاقات جيّدة مع سوريا، مع التأكيد على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأيّ من البلدين". 
 
ونوّه عون بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة بتثبيت الاستقرار، ودعم جهود إعادة بناء الدولة، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح. 
 
 
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