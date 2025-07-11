وزير الداخلية استقبل حاصباني وبقرادوني وزوارا

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استقبل والبلديات ، في مكتبه، النائبين وغسان ترافقهما المحامية فيوليت رولان المر.والتقى المخرجتين نادين وكارولين لبكي، فوفدا من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST وتناول البحث سبل التعاون بين الجانبين. (الوكالة الوطنية)