Advertisement

لبنان

وزير الداخلية استقبل حاصباني وبقرادوني وزوارا

Lebanon 24
11-07-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1389930-638878454842866696.jpg
Doc-P-1389930-638878454842866696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النائبين جهاد بقرادوني وغسان حاصباني ترافقهما المحامية فيوليت رولان المر.
Advertisement

والتقى المخرجتين نادين وكارولين لبكي، فوفدا  من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST وتناول البحث سبل التعاون بين الجانبين.  (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش استقبل حاصباني وحمدان
lebanon 24
11/07/2025 20:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة استقبل حاصباني وتابع مع محافظ بيروت اوضاع العاصمة
lebanon 24
11/07/2025 20:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بحث مع 4 نواب وزوار في الاوضاع العامة وشؤونا انمائية
lebanon 24
11/07/2025 20:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل بطريرك السريان الأرثوذكس وزوار ومكتب راعوية المرأة
lebanon 24
11/07/2025 20:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2025-07-11
12:54 | 2025-07-11
12:48 | 2025-07-11
12:28 | 2025-07-11
12:27 | 2025-07-11
12:22 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24