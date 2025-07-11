إلى المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتّحدة... هذا الخبر يهمكم

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يُطلب من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة F أو M أو J لغير المهاجرين، تعديل إعدادات الخصوصية على كافة حساباتهم على إلى "عامة" لتسهيل عملية التدقيق اللازمة لإثبات هويتهم وأهليتهم لدخول بموجب القانون الأميركي.



منذ عام 2019، تطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة.



نحن نستخدم كافة المعلومات المتاحة خلال عملية التحقّق والتدقيق في الطلبات من أجل تحديد طالبي التأشيرات غير المؤهّلين لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي الأميركي.