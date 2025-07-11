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لبنان

إلى المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتّحدة... هذا الخبر يهمكم

Lebanon 24
11-07-2025 | 09:23
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صدر عن مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأميركية البيان التالي:
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يُطلب من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة F أو M أو J لغير المهاجرين، تعديل إعدادات الخصوصية على كافة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عامة" لتسهيل عملية التدقيق اللازمة لإثبات هويتهم وأهليتهم لدخول الولايات المتحدة بموجب القانون الأميركي.

منذ عام 2019، تطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة.

نحن نستخدم كافة المعلومات المتاحة خلال عملية التحقّق والتدقيق في الطلبات من أجل تحديد طالبي التأشيرات غير المؤهّلين لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي الأميركي.
 
 
 
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