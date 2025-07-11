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لبنان

في عكار.. توقيف عصابة سرقة أسلاك الاتصالات بحوزتها أسلحة

Lebanon 24
11-07-2025 | 10:53
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حقّقت مفرزة حلبا القضائية – قسم المباحث الجنائية الإقليمية، إنجازًا أمنيًا جديدًا في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، حيث أوقفت دورية تابعة لها عصابة خطيرة متورطة في سلسلة من سرقات أسلاك الاتصالات التي طالت مناطق مختلفة من محافظة عكّار، ما أدى إلى حرمان عدد كبير من المواطنين من خدمة الإنترنت، إضافة إلى إثارة الذعر بإطلاق النار في الهواء لترويع السكان.
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وجاءت عملية التوقيف بعد رصد ومتابعة دقيقة، حيث تم ضبط أفراد العصابة بالجرم المشهود أثناء تنفيذهم عملية سرقة في بلدة عدبل. وتبيّن أن الموقوفين هم شقيقان يُدعيان “م.ك.د” و”م.ك.د”، وكان بحوزتهما معدات تُستخدم في تنفيذ السرقات، إضافة إلى أسلحة حربية.

وقد باشرت الجهات المعنية التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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