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لبنان

حادث سير مروّع في طرابلس... إصابة أم وأولادها (صورة)

Lebanon 24
11-07-2025 | 13:28
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شهد أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس حادث سير مروّعًا، حيث انحرفت سيارة عن مسارها واصطدمت بالفاصل الإسمنتي، ما أدى إلى انقلابها بالكامل.
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وكانت على متنها عائلة مؤلفة من أم وأولادها.


وقد أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، وهم: "م.ح.م" و " ر.ح.م" و "ر.ك.ب".


وفور وقوع الحادث حضر إلى المكان جهاز الطوارئ والإسعاف الذي تولى نقل المصابين إلى مستشفى النيني في طرابلس لتلقي العلاج.
 
 
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