حادث سير مروّع في طرابلس... إصابة أم وأولادها (صورة)

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وكانت على متنها عائلة مؤلفة من أم وأولادها.وقد أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، وهم: "م.ح.م" و " ر.ح.م" و "ر.ك.ب".وفور وقوع الحادث حضر إلى المكان جهاز الطوارئ والإسعاف الذي تولى نقل المصابين إلى في طرابلس لتلقي العلاج.