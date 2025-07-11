معلومات ينفيها دار الفتوى.. هذه قصتها

قال المسؤول الإعلامي قوّاص عبر قناة "الجديد" إن المعلومات المتناقلة عن حصول امتعاض من المفتي والمُفتين في المناطق أمام الرئيس السوري "غير صحيحة".

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وكان "تلفزيون " ذكر في تقرير له، الجمعة، أن "وفد دار الفتوى الذي زار في قبل أيام، أعرب عن امتعاضه البالغ من طريقة تعامل مع قضية الموقوفين السوريين، لا سيما ما يتصل بالتوقيف العشوائي وسوء المعاملة والتمييز في آليات المحاكمة والمعالجة القانونية"، وفق التقرير.

وأكمل: "لقد أبلغ عدد من مفتي المناطق الرئيس السوري بأن الإهمال الرسمي اللبناني قد يفتح الباب أمام انفجار ملف آخر موازٍ، وهو ملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين، الذي يضم قرابة 1500 سجين لبناني لا يزالون قيد الاحتجاز على خلفية دعمهم للثورة ، أو مشاركتهم في إيصال مساعدات أو دعم لوجستي لفصائل معارضة قاتلت نظام السابق".

ونقل التقرير عن مصادر لبنانية متابعة للّقاء قولها إن "الوفد الديني ألمح إلى أن استمرار تجاهل هذا الملف قد يؤدي إلى تفجيره سياسياً داخل نفسه، لا سيما أن بعض تستخدم ملف الموقوفين الإسلاميين كورقة مساومة سياسية وأمنية، وهو ما لا يمكن القبول به، وفق تعبيرهم".