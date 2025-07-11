التشكيلات القضائية.. هل سلكت طريقها نحو الحل؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ ملف التشكيلات القضائية سلك مساره باتجاه الإقرار في ، الأسبوع المقبل.

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وأشارت القناة إلى أن هذا الأمر أتى بعد حل عقدة تعيين مُدع عامٍ مالي جديد وهو القاضي خلفاً للقاضي .