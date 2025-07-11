Advertisement

لبنان

التشكيلات القضائية.. هل سلكت طريقها نحو الحل؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1390073-638878692774177867.jpg
Doc-P-1390073-638878692774177867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ ملف التشكيلات القضائية سلك مساره باتجاه الإقرار في مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل.
Advertisement
 
وأشارت القناة إلى أن هذا الأمر أتى بعد حل عقدة تعيين مُدع عامٍ مالي جديد وهو القاضي ماهر شعيتو خلفاً للقاضي علي إبراهيم.
 
مواضيع ذات صلة
"ترحيل" التشكيلات والمناقلات القضائية
lebanon 24
12/07/2025 03:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
التشكيلات القضائية "قضاء وقدر"
lebanon 24
12/07/2025 03:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
التشكيلات القضائيّة على الطاولة:تبدّلات كبيرة في مفاصل العدليّة
lebanon 24
12/07/2025 03:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين: التشكيلات القضائية عالقة ونقاش مرتقب في التعيينات المالية
lebanon 24
12/07/2025 03:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:39 | 2025-07-11
16:57 | 2025-07-11
16:55 | 2025-07-11
16:36 | 2025-07-11
16:22 | 2025-07-11
16:16 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24