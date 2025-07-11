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لبنان

في طرابلس.. حاجز لـ"قوى الأمن" وتفتيش للسيارات

Lebanon 24
11-07-2025 | 16:36
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أقامت قوى الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، حاجزاً عند طريق المنار - أبي سمراء في طرابلس، حيث قامت العناصر العسكرية بتفتيش المركبات والمارة.
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ويعدُّ هذا الحاجز من أضخم الحواجز الأمنية التي شهدتها مدينة طرابلس خلال السنوات الأخيرة.
 
 
 
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