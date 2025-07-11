أقامت ، اليوم الجمعة، حاجزاً عند - أبي سمراء في ، حيث قامت العناصر العسكرية بتفتيش المركبات والمارة.

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ويعدُّ هذا الحاجز من أضخم الحواجز الأمنية التي شهدتها مدينة طرابلس خلال السنوات الأخيرة.