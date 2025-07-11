Advertisement

لبنان

أزمة

Lebanon 24
11-07-2025 | 17:39
A-
A+
Doc-P-1390107-638878776593773614.jpg
Doc-P-1390107-638878776593773614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواجه المنتجات الزراعية أزمة، لا تقتصر فقط على التصريف، بل تتعلق بالمنافسة والجودة، والأسواق المحصورة في الداخل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أزمة مسحوق الكاكاو: شوكولاتة أغلى... وأقل طعماً؟
lebanon 24
12/07/2025 03:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي: سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات
lebanon 24
12/07/2025 03:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري تتابع أزمة انقطاع المياه في صيدا
lebanon 24
12/07/2025 03:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة في مانشستر يونايتد.. 5 لاعبين يطالبون بالرحيل
lebanon 24
12/07/2025 03:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-07-11
16:55 | 2025-07-11
16:36 | 2025-07-11
16:22 | 2025-07-11
16:16 | 2025-07-11
15:43 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24