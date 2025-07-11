قانون الانتخابات محور الصراعات الكبرى

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كتبت" الديار": ملف تصويت المغتربين، سيكون العنوان الاساسي للمعارك الكبرى والصغرى ما بين 2025 وايار 2026، والمعادلة واضحة عند الفريقين السياسيين، اذا شارك المغتربون بالتصويت للنواب الـ 128 فان الأكثرية النيبابية ستكون في جيب وسامي الجميل والتغيريين والمطالبين بنزع سلاح وصولا الى المجيء برئيس جديد للمجلس النيابي وانهاء حقبة وطرح التطبيع بين واسرائيل بموافقة مجلس النواب، اما عدم تصويت المغتربين فهذا يحسم بقاء وسقوط التطبيع واحتفاظ بهامش واسع من التحرك، وبالتالي فان الانتخابات النيابية مسألة حياة او موت بالنسبة للقوى السياسية كونها تحسم هوية اي لبنان نريد، ولايحتمل الملف اي دعسة ناقصة، وربما ادى الكباش الكبير الى تاجيل الانتخابات اذا استمرت الخلافات على .وفي ظل الخريطة الحالية، فان بيضة القبان يبقى المؤيد لمشاركة المغتربين والرافض لعزل من خلال .