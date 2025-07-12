الحوار الانتخابي بدأ

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يجري حوار جدي في الكواليس بين بعض وعدد من "النواب " بهدف التحضير المبكر للانتخابات النيابية المقبلة.وتركّز النقاشات على نقطتين أساسيتين: الأولى، ضرورة السعي إلى خرق بمقعد في بعض الدوائر، حتى ولو جاء ذلك على حساب مقاعد ، انطلاقًا من مقاربة وطنية لتوسيع قاعدة التمثيل.اما الثانية، فتتمحور حول إمكان عقد تحالفات انتخابية موضعية بين القوى و"قوى التغيير"، بهدف توحيد الصفوف بمواجهة "القوى التقليدية"، وتحقيق نتائج ملموسة في أكثر من دائرة. ويؤكد المتابعون أن هذه النقاشات أصبحت أكثر واقعية وعملية من السابق.