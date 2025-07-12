جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية

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يواصل "القوات اللبنانيّة" إستقبال المجالس البلديّة، حيث التقى في معراب وفداً من بلدية "بيت الدين" ضمّ الرئيس عبدو كرم ونائبه ادوار عبد النور، المختارين مارون فرح فرح ومارون غياض، رئيس قسم في البلدة عماد ، رئيس مركز القوات في "بيت الدين" شارل ، في حضور منسّق منطقة " " جوزف تابت.إلى ذلك، استقبل " " برئاسة أمين لبوس ترافقه منسقة القوات في "المتن الأعلى" ماري أبي نادر.كما التقى جعجع وفدًا من بلدية "بيت شلالا" في قضاءالبترون، ضمّ الرئيس سجعان رشيد شلالا ونائبه ماريو جرجس بو يعقوب، المختار يوسف عيد باسيليوس ومسؤول القوات في البلدة جورج الياس شلالا، في حضور رئيس إتحاد بلديات روجيه يزبك ومنسق القوات في المنطقة بول حرب.ومن ثم استقبل جعجع مجلس بلدية "نيحا" في البترون، برئاسة يوسف فهد يرافقه رئيس مركز القوات في البلدة وجيه رزق، في حضور يزبك وحرب.وقدّم الوفد لرئيس القوات لوحة تذكارية.