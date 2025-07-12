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لبنان

جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:28
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يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع إستقبال المجالس البلديّة، حيث التقى في معراب وفداً من بلدية "بيت الدين" ضمّ الرئيس عبدو جوزف كرم ونائبه جورج ادوار عبد النور، المختارين مارون فرح فرح ومارون غياض، رئيس قسم الكتائب في البلدة عماد لحود، رئيس مركز القوات في "بيت الدين" شارل خوري، في حضور منسّق منطقة "الشوف" جوزف تابت.
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إلى ذلك، استقبل جعجع مجلس بلدية "حمانا" برئاسة أمين لبوس ترافقه منسقة القوات في "المتن الأعلى" ماري أبي نادر.

كما التقى جعجع وفدًا من بلدية "بيت شلالا" في قضاءالبترون، ضمّ الرئيس سجعان رشيد شلالا ونائبه ماريو جرجس بو يعقوب، المختار يوسف عيد باسيليوس ومسؤول القوات في البلدة جورج الياس شلالا، في حضور رئيس إتحاد بلديات البترون روجيه يزبك ومنسق القوات في المنطقة بول حرب.

ومن ثم استقبل جعجع مجلس بلدية "نيحا" في البترون، برئاسة يوسف فؤاد فهد يرافقه رئيس مركز القوات في البلدة وجيه رزق، في حضور يزبك وحرب.

وقدّم الوفد لرئيس القوات لوحة تذكارية.
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