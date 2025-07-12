متعاقدو التعليم الأساسي أمام السرايا: حقوقنا مسروقة

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عقدت المتعاقدين في الرسمي مؤتمرا صحافيا، الثلاثاء الماضي، أمام مدخل السرايا الحكومية في ، تحت عنوان: "وزيرة التربية سرقت حقوقنا، ومسؤولية رئيس الحكومة أن يستردها لنا"، بمشاركة ممثلين عن المحافظات، وحضور النائبة .خلال المؤتمر، عرضت الرابطة ما وصفته ب"الإقصاء المتعمد"، من قبل وزيرة التربية بحق المتعاقدين وتجاهل مطالبهم، ما دفعهم إلى طرق باب رئيس الحكومة القاضي لإنصافهم، خصوصا في ما يتعلق بإعادة إقرار المساعدة الاجتماعية في فصل الصيف، التي يناضلون من أجلها منذ ثلاثة أشهر.تخلل اللقاء مشاهد رمزية معبرة عن معاناة المتعاقدين، بينها نعش محاط بالشموع بعنوان "صرخة المعلم"، وخريطة للبنان باسم "خريطة الوجع"، وقع عليها الحاضرون بجمل تعبر عن مظلوميتهم، ومشهد تمثيلي عن "قصة وجع الأستاذ"، إضافة إلى مشهد تكبيل الأيدي وكم الأفواه، في إشارة إلى تجاهل مطالبهم.بعد النشيد الوطني، ألقت رئيسة الرابطة الدكتور نسرين كلمة أوضحت فيها أن وصفهم للوزيرة بأنها "سرقت حقوقنا"، جاء لأنها "أخذت حقنا وأبقت عليه في خزينة الدولة"، معتبرة أن "العبارة قد تبدو قاسية، لكنها أقل قسوة من شعور الحاجة والظلم الذي يعانيه المتعاقدون".وأشارت شاهين إلى أبرز المطالب، ومنها: "التثبيت المنصف. سلسلة رتب ورواتب عادلة. الضمان الصحي. القبض الشهري. بدل نقل عن كل يوم عمل. نقل اعتمادات الأساتذة الإجرائيين إلى بند الرواتب. دفع رواتب أساتذة الصناديق من اعتمادات الرواتب بدل المساس بأموال الصناديق التشغيلية".وانتقدت ازدواجية المعايير في الدولة، إذ "تقر زيادات بمبالغ ضخمة لبعض الموظفين بينما يهمش المتعاقدون تماما"، داعية إلى "عدم تغييب الرابطة عن أي اجتماع يبحث حقوق المتعاقدين".بعدها، تحول المؤتمر إلى وقفة احتجاجية عبر خلالها المعتصمون عن غضبهم بالطرق على باب السرايا الحديدي، وكتابة شعارات تعبر عن معاناتهم، قبل أن يقطعوا الطريق أمام السرايا في الاتجاهين لبضع دقائق، تأكيدا على "تمسكهم بحقوقهم".ثم دعت القوى الأمنية وفدا من الرابطة إلى السرايا، حيث اجتمع مع مستشاري رئيس الحكومة. وأعلنت شاهين في تصريح عقب الاجتماع أن أبدى "تفهما وتعاونا كبيرين"، ووعد بمتابعة الملف مع ووضع الآليات اللازمة لإقرار المساعدة الاجتماعية.وشكرت شاهين الرئيس سلام ومكتبه الاستقبال، وأملت أن يترجم الوعد قريبا بقرار من ، مؤكدة: "ما ضاع حق وراءه مطالب. لن نكل ولن نمل بالدفاع عن حقوقنا وكرامتنا".