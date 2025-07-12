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لبنان
المركز الكاثوليكي للاعلام يحيّي وزير الاعلام ورئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان
Lebanon 24
12-07-2025
|
04:46
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وجّه مدير
المركز الكاثوليكي
للاعلام
المونسنيور
عبدو
أبو كسم
"التهنئة لمجلس الوزراء على اقرار التعيينات في تلفزيون
لبنان
بعد طول انتظار"، وخصّ "بالتحية وزير الاعلام الدكتور
بول مرقص
الذي أصرّ منذ تعيينه بالتنسيق مع رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
على تصحيح الوضع في التلفزيون وعمل بجهد ومسؤولية على إدخال دم جديد إلى هذه الشاشة لتنبض بالحياة من جديد".
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ورأى أبو كسم في بيان "أن تعيين صديقة المركز الاعلامية إليسار نداف
جعجع
رئيسة لمجلس الادارة مؤشر إلى اختيار الأكفأ والأكثر جدارة لتولي مسؤولية النهوض بهذا التلفزيون ليعود لممارسة دوره الرائد والطليعي على الساحة الاعلامية بعد طول غياب"، معرباً "عن تأييده الكامل ودعمه التام لرئيسة مجلس الادارة في مسؤولياتها الجديدة".
ولاحظ
مدير المركز
أن "هذه التعيينات صدرت في السنة اليوبيلية للاعلام تحت عنوان "الرجاء لا يخيّب"، من هنا رجاؤنا كبير بأن من سيتولى المسؤولية لن يخيّب آمالنا وتطلعاتنا بإعلام حر ومسؤول يخدم الحقيقة ولبنان بعيداً من أي تشويه".
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