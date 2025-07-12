المركز الكاثوليكي للاعلام يحيّي وزير الاعلام ورئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان

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وجّه مدير للاعلام عبدو "التهنئة لمجلس الوزراء على اقرار التعيينات في تلفزيون بعد طول انتظار"، وخصّ "بالتحية وزير الاعلام الدكتور الذي أصرّ منذ تعيينه بالتنسيق مع رئيس الجمهورية على تصحيح الوضع في التلفزيون وعمل بجهد ومسؤولية على إدخال دم جديد إلى هذه الشاشة لتنبض بالحياة من جديد".ورأى أبو كسم في بيان "أن تعيين صديقة المركز الاعلامية إليسار نداف رئيسة لمجلس الادارة مؤشر إلى اختيار الأكفأ والأكثر جدارة لتولي مسؤولية النهوض بهذا التلفزيون ليعود لممارسة دوره الرائد والطليعي على الساحة الاعلامية بعد طول غياب"، معرباً "عن تأييده الكامل ودعمه التام لرئيسة مجلس الادارة في مسؤولياتها الجديدة".ولاحظ أن "هذه التعيينات صدرت في السنة اليوبيلية للاعلام تحت عنوان "الرجاء لا يخيّب"، من هنا رجاؤنا كبير بأن من سيتولى المسؤولية لن يخيّب آمالنا وتطلعاتنا بإعلام حر ومسؤول يخدم الحقيقة ولبنان بعيداً من أي تشويه".