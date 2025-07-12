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لبنان

الجيش أوقف 109 سورييين

Lebanon 24
12-07-2025 | 05:40
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أوقفت وحدة من الجيش في منطقة برج البراجنةبعبدا المواطن (ت.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.
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كما أوقفت وحدات أخرى من الجيش في منطقتَي الزهرانيصيدا والعريض – القصر ١٠٩ سوريين لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
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