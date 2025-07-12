الجيش أوقف 109 سورييين

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أوقفت وحدة من الجيش في – المواطن (ت.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.كما أوقفت وحدات أخرى من الجيش في منطقتَي – والعريض – ١٠٩ سوريين لتجوّلهم داخل الأراضي دون أوراق قانونية.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.