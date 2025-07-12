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لبنان

الاشغال تعلن تنفيذ أعمال للحدّ من الفيضانات في جونيه

Lebanon 24
12-07-2025 | 06:44
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أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمال للحد من الفيضانات في مدينة جونية، ضمن مشروع يشمل تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، في إطار الجهود المستمرة للحد من مخاطر الفيضانات وتحسين البنية التحتية الحيوية.
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ويأتي هذا التدخل الوقائي استكمالًا لخطة الوزارة الرامية إلى تعزيز الجهوزية قبل فصل الشتاء، لا سيّما في المناطق الساحلية. وأكدت الوزارة أنّ هذه الأعمال تُنفّذ بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، ووفقًا لمعايير السلامة العامة، حرصًا على انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون وتفهّم الإجراءات الموقتة المرافقة للأشغال، مؤكدة التزامها مواصلة ورشة الإصلاح والتأهيل على امتداد الأراضي اللبنانية.
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