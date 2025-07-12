البزري: الوعود بالإصلاح لم تترجم

كتب النائب الدكتور عبر منصة "أكس": "للأسف الوعود بالإصلاح لم تُترجم، ونخشى أن لا تُترجم. المُحاصصة باقية، والتهميش مستمر. ولا يبدو أن التغيير قد بدأ".

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