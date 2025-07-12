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لبنان

"حزب الله": نحن على ثقة تامة أن الشعب السوري سيلفظ ‏هذا الفكر المتطرف

Lebanon 24
12-07-2025 | 09:17
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صدر عن حزب الله ‏البيان التالي:
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يدين حزب الله ويستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي استهدفت العالم الجليل سماحة ‏العلامة الشيخ رسول شحود في ريف حمص، والتي ارتكبتها أيادٍ مجرمة وغادرة تسعى إلى ‏زعزعة وحدة وسلامة سوريا وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب السوري ‏الشقيق.‏

إن هذه الجريمة الخطيرة، التي طالت شخصية علمائية ودينية أفنت عمرها في خدمة الدين ‏والمجتمع، وكان راعيًا لبيوت تعليم القرآن الكريم، وداعمًا للشباب في مسيرتهم التربوية ‏والإيمانية، ومبلّغًا ناصحًا وصوتًا صادحًا بالحق ومدافعًا عن المستضعفين، تفرض أوسع ‏موجة استنكار وإدانة من مختلف الهيئات العلمائية والصروح العلمية والروحية.‏

إننا في حزب الله نؤكد على ضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين ومحاسبتهم مع كل من يثبت ‏تورطه أو انخراطه في هذه الجريمة الخبيثة. وإننا على ثقة تامة أن الشعب السوري سيلفظ ‏هذا الفكر المتطرف الذي يهدد وحدة المجتمعات ويفتك بالاستقرار، ويستهدف كل رأي معتدل ‏وفكر نيّر.‏
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