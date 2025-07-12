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لبنان
"حزب الله": نحن على ثقة تامة أن الشعب السوري سيلفظ هذا الفكر المتطرف
Lebanon 24
12-07-2025
|
09:17
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صدر عن
حزب الله
البيان التالي:
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يدين حزب الله ويستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي استهدفت العالم
الجليل
سماحة
العلامة الشيخ
رسول
شحود في
ريف حمص
، والتي ارتكبتها أيادٍ مجرمة وغادرة تسعى إلى زعزعة وحدة وسلامة
سوريا
وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب السوري الشقيق.
إن هذه الجريمة الخطيرة، التي طالت شخصية علمائية ودينية أفنت عمرها في خدمة الدين والمجتمع، وكان راعيًا لبيوت تعليم
القرآن الكريم
، وداعمًا للشباب في مسيرتهم التربوية والإيمانية، ومبلّغًا ناصحًا وصوتًا صادحًا بالحق ومدافعًا عن المستضعفين، تفرض أوسع موجة استنكار وإدانة من مختلف الهيئات العلمائية والصروح العلمية والروحية.
إننا في حزب الله نؤكد على ضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين ومحاسبتهم مع كل من يثبت تورطه أو انخراطه في هذه الجريمة الخبيثة. وإننا على ثقة تامة أن الشعب السوري سيلفظ هذا الفكر المتطرف الذي يهدد وحدة المجتمعات ويفتك بالاستقرار، ويستهدف كل رأي معتدل وفكر نيّر.
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