نقابة الوكلاء البحريين تنبّه: اضراب الادارة العامة يؤثر سلباً على نحو 50 بالمئة من حركة الاستيراد

نبّهت نقابة الوكلاء البحريين في برئاسة في بيان الى أن حركة الاستيراد المحتاجة لتأشيرات من الوزارات تتأثر سلباً بفعل الاضطرابات في قطاع ، مضاف إليها واقع الأعطال المتكررة في النظام نجم الجمركي، ومشكلات تكررت مؤخرا في الربط الإلكتروني مع نظام مرفأ بيروتCAMA، مشيرة الى ان ذلك أدى الى تأخير في تخليص وإخراج البضائع وضغط على الواقع المرفئي والباحات وعمليات تشغيل السفن، والمحصلة تأتي زيادة في التكاليف على الاقتصاد والمستهلك.

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وكشف اليمن عن ارتفاع ملفت بمعدل استيراد البضائع في الربع الثاني من العام الحالي، الى مستويات ما قبل الأزمة المالية في العام 2019، ما يشير الى دينامية شركاء الانتاج التجار والصناعيبن في مواكبة جهود والحكومة نحو واقع افضل.

ودعا اليمن الى ضرورة العمل سريعاً لطمأنة موظفي الإدارة العامة وفك الاضراب، عبر ملامسة المطالب والتأسيس لما فيه الصالح العام، لأن الاضراب يشل حركة التخليص الجمركي لما يزيد على 50% من الواردات التي تحتاج الى تأشيرات من وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة. مع الإشارة الى أن دعت جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 2025 وحتى الجمعة 18 تموز 2025.