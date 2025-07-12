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لبنان

إشتباك بين عائلتين في البقاع.. توتر كبير والجيش يتدخّل!

Lebanon 24
12-07-2025 | 12:35
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شهدت بلدة بريتال - شرق لبنان، اليوم السبت، اشكالاً بين عائلتي "ص." و "م."، تطور إلى تبادل لإطلاق النار وسط أنباء عن سقوط جرحى.
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وعلى الأثر، تحرّكت قوة من الجيش إلى المكان للعمل على ضبط الوضع ومُلاحقة مُطلقي النار.
 
 
ومساء، نفذت قوة من الجيش عملية دهم طالت منازل مطلوبين على خلفية الاشتباكات في البلدة.
 
 
 
 

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