إشتباك بين عائلتين في البقاع.. توتر كبير والجيش يتدخّل!

شهدت بلدة - شرق ، اليوم السبت، اشكالاً بين عائلتي "ص." و "م."، تطور إلى وسط أنباء عن سقوط جرحى.

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وعلى الأثر، تحرّكت قوة من الجيش إلى المكان للعمل على ضبط الوضع ومُلاحقة مُطلقي النار.

ومساء، نفذت قوة من الجيش عملية دهم طالت منازل مطلوبين على خلفية الاشتباكات في البلدة.