أصله لبنانيّ ومن أغنياء أميركا.. ماذا قيل في إسرائيل عن المبعوث برّاك؟

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن الموفد الأميركي إلى توماس برّاك الذي وصفته بأنه الشخص المسؤول الذي يحتاجهُ لبنان في هذه الأيام.

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ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه يوم الإثنين الماضي، وقفَ برّاك أمام حفنةٍ من الصحفيين العرب في وخاطبهم بلهجةٍ أبوية وقال إن هناك فرصة سانحة أمام لبنان وعلى القيادة في هذا البلد انتهازها.

ويتابع برّاك حالياً ملف معالجة سلاح " " مع الدولة ، وكان أرسل إليها ورقة خلال شهر حزيران الماضي بشأن القضية المطروحة، ثم عاد خلال هذا الشهر ليتلقى الرد على الورقة من المسؤولين اللبنانيين.

تلفتُ الصحيفة إلى أنَّ "برّاك هو دبلوماسيّ وملياردير ومبعوث للرئيس الأميركي، يبلغ من العمر 78 عاماً، وهو أكثر بكثير من مُجرّد وسيط"، وتابعت: "تنحدر عائلة برّاك من بلدة زحلة في منطقة البقاع – شرق لبنان، وهاجر أجدادهُ من هناك إلى منذ حوالى 100 عام".

تقول الصحيفة إن "توماس وُلد في كالفيفورنيا لعائلة من الطبقة العاملة، فيما كان والده يُدير متجر بقالة بينما عملت والدته سكرتيرة وقد صنع ثروته بيديه".

وأكملت: "في شبابهِ، عمل برّاك في الصحافة وحصل على درجة البكالوريوس في الفنون، ولاحقاً نالَ درجة الدكتوراه في القانون، لكن عالم الأعمال كان يجذبهُ بشدَّة".

وتابع تقرير الصحيفة: "في أوائل سبعينيات القرن الماضي، في ذروة عصر النفط، أُرسل برّاك إلى مستشاراً لمكتب المحاماة الذي كان يعمل فيه، ومنذ ذلك الحين أقام علاقات مع العائلة المالكة. بعد بضع سنوات، عاد إلى الولايات المتحدة، وصعد نجمه كالشهاب في سماء قطاع العقارات، وفي عام 2011، احتل المرتبة 375 على قائمة أغنى أغنياء أميركا".

تلفت الصحيفة إلى أن "برّاك يعرف الرئيس الأميركي منذ سنوات طويلة، إذ كان يعملان في التجارة معاً، فيما يُعدّ برّاك من أكبر المانحين لترامب"، وأضافت: "قبل حوالى 3 أشهر، وصل برّاك إلى أنقرة وبدأ عمله سفيراً. حينها، فرح الرئيس رجب طيب أردوغان بشدّة، وكان محقاً في ذلك. لقد رأى في ذلك دلالة على الأهمية الكبيرة التي يوليها له الرئيس الأميركيّ".