المهم تنفيذ قرار نزع السلاح وليس تكراره!

كتب معروف الداعوق في "اللواء":

اَخر موقف لرئيس الجمهورية ، اكد فيه مجدداً أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، ولاعودة الى الوراء"، وشدد على "ان قرار الحرب والسلم هو بيد "، وهو موقف يأتي بعد ايام معدودة من مغادرة الموفد توماس براك ، حاملاُ معه جواب على ورقة المطالب الاميركية، التي يتصدرها، مطلب نزع سلاح الحزب، الذي يشكل مفتاح المساعدات الاميريكية للخروج من ازمة الانهيار المالي والنهوض بالوضع الاقتصادي والمباشرة بعملية اعادة اعمار ما هدمته الحرب الاسرائيلية، إن كان في مناطق وقرى المناطق الحدودية او بالداخل.

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وليست المرة الاولى، التي يعلن فيها رئيس الجمهورية مثل هذا الموقف من سلاح الحزب، وانما هذه المرة يكرر ما قاله في خطاب القسم وبعده،ويشدد عليه، في خضم الصخب السياسي الحاصل حوله، وتزايد الشكوك بصعوبة تنفيذ مثل هذا القرار، والخشية من التردد بتأجيله، ولاسيما بعد المواقف الرافضة لحزب الله بهذا الخصوص، لاسيما ما صدر عن لسان الامين العام للحزب بهذا الخصوص، في الوقت التي تضغط فيه الادارة الاميركية لتسريع تنفيذه ضمن موعد محدد لهذه الغاية.

وكان رئيس الحكومة اكد اكثر من مرة اصرار الحكومة على تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها، استنادا للبيان الوزاري للحكومة، وهو ما اثار حفيظة الحزب الرافض لأي دعوة لنزع سلاحه، وقد توترت العلاقة بين الطرفين على اثرها، بالرغم من موافقة وزيري الحزب على البيان الوزاري المتضمن حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وتكرار رئيس الجمهورية ومعظم الوزراء لهذا الموقف في تصريحاتهم.

بعد هذه التأكيدات على لسان رئيسي الجمهورية والحكومة بأن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، اصبح السؤال الملحّ الآن والمطروح بين العامة من المواطنين، يبقى متى موعد تنفيذه؟ وهو ما يتجنب المسؤولون التطرق اليه، وإبقاءه مفتوحاً، او يتكتمون عليه، تجنباً لمفاجآت غير متوقعة، في هكذا ملف حساس وخلافي، في حين ترددت معلومات بأن جواب الدولة على الورقة الاميركية يحدد نهاية العام الجاري، للانتهاء من اغلاق ملف سلاح بالكامل.

ولذلك، لا بدَّ للدولة اللبنانية ان تتخذ كل التحضيرات المطلوبة لإغلاق ملف نزع سلاح حزب الله، خلال الاشهر ، حفاظا على صدقية الدولة تجاه اللبنانيين اولاً، وتجنبا لردات فعل غير محسوبة من ، قد تضرّ لبنان واللبنانيين.