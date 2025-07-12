نتيناهو يتحدّث عما أسماه "سقوط حزب الله" وإيران.. ماذا قال؟

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وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، قال نتنياهو: "رأينا بوضوح أن الحرس الثوري سارع إلى خطوات تصعيدية بعد سقوط حزب الله، وكانوا على وشك امتلاك قنبلة نووية خلال عام، ليس فقط لامتلاكها بل لاستخدامها فعلياً ضدنا".



ووصف الضربات التي شنتها إسرائيل مؤخراً بأنها بمثابة "استئصال ورمين سرطانيين"، مشيراً إلى أنها حالت دون تهديد وجودي كان يحدق بإسرائيل. وقال: "اغتلنا سابقاً علماء نوويين إيرانيين، لكن الحرب الأخيرة شهدت تصفية كبار العلماء، وهو ما شكّل ضربة قاصمة للنظام الإيراني الذي يعيش اليوم أزمة عميقة". اعتبر بنيامين نتنياهو أن طهران سارعت إلى تسليح اليورانيوم المخصب عقب ما وصفه بـ"سقوط وانهيار المحور"، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت مستعدة لاستخدام السلاح ضد إذا حصلت عليه.وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، قال نتنياهو: "رأينا بوضوح أن الحرس الثوري سارع إلى خطوات تصعيدية بعد سقوط حزب الله، وكانوا على وشك امتلاك قنبلة نووية خلال عام، ليس فقط لامتلاكها بل لاستخدامها فعلياً ضدنا".ووصف الضربات التي شنتها إسرائيل مؤخراً بأنها بمثابة "استئصال ورمين سرطانيين"، مشيراً إلى أنها حالت دون تهديد وجودي كان يحدق بإسرائيل. وقال: "اغتلنا سابقاً علماء نوويين إيرانيين، لكن الحرب الأخيرة شهدت تصفية كبار العلماء، وهو ما شكّل ضربة قاصمة للنظام الإيراني الذي يعيش اليوم أزمة عميقة".

وفي السياق الإقليمي، شدد نتنياهو على أن ما وصفه بـ"الانتصار الكبير على " يمكن أن يفتح الباب أمام فرص نمو هائلة في المنطقة، كاشفاً عن تعاون وثيق مع الرئيس الأميركي من أجل دفع عجلة التطبيع مع دول عربية جديدة.



وفي ما يخص الملف الفلسطيني، كشف نتنياهو عن جهود للتوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة، تمتد لـ60 يوماً، مشيراً إلى أنه ناقش الأمر خلال زيارته الأخيرة لواشنطن. وقال: "نعمل على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، ونأمل أن ننجح في تحقيقه".



وأكد أن إسرائيل عازمة على تحقيق أهدافها كاملة في القطاع، وعلى رأسها " على حركة ".



وختم نتنياهو بالإشادة بعلاقته مع الرئيس الأميركي، معتبراً إياه "أفضل صديق لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض". (روسيا اليوم)