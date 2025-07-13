جمعيات تطرق أبواب البلديات

تسعى جمعيات مُختلفة لـ"التشبيك" مع البلديات الجديدة بهدف طرح مشاريع عديدة تساهم في التنمية المحلية.

اللافت أن هناك جمعيات مانحة غير لبنانية طرقت أبواب البلديات للتعاون معها، وذلك في إشارة لافتة إلى إقبال تلك الجهات على لاسيما بعد الإنتخابات الأخيرة.