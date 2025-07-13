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لبنان

جمعيات تطرق أبواب البلديات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2025 | 02:15
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تسعى جمعيات مُختلفة لـ"التشبيك" مع البلديات الجديدة بهدف طرح مشاريع عديدة تساهم في التنمية المحلية.
 
اللافت أن هناك جمعيات مانحة غير لبنانية طرقت أبواب البلديات للتعاون معها، وذلك في إشارة لافتة إلى إقبال تلك الجهات على العمل البلدي لاسيما بعد الإنتخابات الأخيرة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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