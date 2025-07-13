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لبنان

أبي رميا: لن تكون أرض لبنان تابعة لا لبلاد الشام أو لأيّ بلد آخر

Lebanon 24
13-07-2025 | 03:26
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كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "إكس" قائلاً: "سواء أكان الكلام المتداول نكتة سمجة أو هدفا جهنّمياً أو تهديداً خبيثاً، فلم تكن ولن تكون أرض لبنان الخالدة تابعة لا لبلاد الشام او لأي بلد آخر. لبنان واحد موحّد أرضاً وشعباً وسيّدٌ على كل أراضيه ومستقلٌ عن كل الخارج. هذا عهدنا … هذا مصيرنا … هذا قرارنا".
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