أبي رميا: لن تكون أرض لبنان تابعة لا لبلاد الشام أو لأيّ بلد آخر

كتب النائب عبر منصة "إكس" قائلاً: "سواء أكان الكلام المتداول نكتة سمجة أو هدفا جهنّمياً أو تهديداً خبيثاً، فلم تكن ولن تكون أرض الخالدة تابعة لا لبلاد او لأي بلد آخر. لبنان واحد موحّد أرضاً وشعباً وسيّدٌ على كل أراضيه ومستقلٌ عن كل الخارج. هذا عهدنا … هذا مصيرنا … هذا قرارنا".

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