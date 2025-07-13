Advertisement

لبنان

أماني يستقبل وفداً قيادياً وشعبياً من حزب البعث: وجه لبنان إستثنائي

Lebanon 24
13-07-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1390670-638880123405131194.png
Doc-P-1390670-638880123405131194.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 إستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني وفداً قياديا وشعبيا من حزب البعث العربي الإشتراكي برئاسة الأمين العام للحزب علي حجازي.
Advertisement

وقال حجازي في تصريح: "تشرفنا اليوم بزيارة سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقدمنا له على رأس وفد حزبي ضم رفاقنا من كل المحافظات اللبنانية من دون استثناء، التهنئة بتحقيق الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصارها على العدوان الهمجي الذي استهدفها، وطبعاً قدمنا التعزية بالشهداء القادة الذين ارتقوا في هذه المواجهة.

وأضاف: "نحن من موقعنا العروبي سنكون إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موقفها الداعم لقضايانا المحقة وفي مقدمتها مواجهة العدوان الصهيوني على أمتنا ثابتين في موقفنا إلى جانب كل من ينصر الحق ولا اعتقد بأن هناك من يستطيع بأن يشكك بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم الحقيقي والثابت والمستمر طوال السنين الماضية، وهو ما يستمر ان شاءالله في المرحلة اللاحقة إلى جانب قضايانا المحقة".

وتابع: "نحن كنا نشعر بأننا جزء من هذه المعركة حينما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستهدف الكيان الغاصب، كنا نشعر بأن هذه الصواريخ تمثل قناعاتنا وطموحاتنا وتاريخنا وآمالنا وما حلمنا به لجهة ضرورة ازالة هذا الكيان من الوجود، وانشاءالله لطالما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الموقع فإننا إلى جانبها داعمون لكل مواقفها".

وأكد بأن "المواجهة مفتوحة ومستمرة، ونحن ندرك بأن تلك الخيارات أثمانها كبيرة علينا، ولكن بين الحق والباطل نحن مع الحق، وبين الظالم والمظلوم نحن مع المظلوم، بين السكوت على جرائم العدو وبين مواجهتها نحن أكيد في مواجهة العدو وجرائمه أيا تكن الأسماء".

من جهته، شكر أماني لحجازي والوفد المرافق حضورهم إلى دارهم دار سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "إبان العدوان الاسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية رأينا التضامن العالمي، سواء على المستوى الشعبي والحكومي مع ايران، ولكن وجه لبنان هو وجه إستثنائي بحضوره الشعبي والجماهيري".

وأضاف: "نحن ندعم جبهة الحق بأي ثمن يترتب علينا ولن نكون كسالى على هذا الطريق، وانشاءالله ستكون هناك جبهة عالمية ضد الظلم الموجود الذي نراه بأعيننا سواء في غزة والضفة، أو في الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وايران، وهذا الظلم لا يستمر، ويبقى الإنتصار الذي وعد به الله تعالى مظلومي العالم".

 
مواضيع ذات صلة
مرقص يستقبل ممثلة الاتحاد العربي للإعلام التنموي في لبنان ووفداً من لجنة "الزمن الجميل"
lebanon 24
13/07/2025 18:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط استقبل وفداً من نادي قضاة لبنان: الإصلاح يبدأ من استقلالية القضاء
lebanon 24
13/07/2025 18:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة إيران في بيروت استقبلت وفوداً مؤيدة في وجه العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
13/07/2025 18:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل وفدا من الأرجنتين من أصول لبنانية في زيارة حج
lebanon 24
13/07/2025 18:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:10 | 2025-07-13
10:51 | 2025-07-13
10:51 | 2025-07-13
10:46 | 2025-07-13
10:46 | 2025-07-13
10:42 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24