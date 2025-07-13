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لبنان

بدءًا من هذا التاريخ ولمدة شهر... هذا ما سيجري على جسر الفيدار – المسلك الشرقي

Lebanon 24
13-07-2025 | 07:35
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة- مـا يلــي:
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ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء عملية صيانة واستبدال للفاصل عند جسر الفيدار– المسلك الشرقي، اعتبارًا من تاريخ 14-7-2025 ولمدّة شهر، وذلك يوميًا من الساعة 21،00 مساءً ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي. لذلك، سيتمّ تحويل السير على الطريق الجانبية للأوتوستراد مقابل جامعة AUST باتّجاه جبيل خلال فترة هذه الأشغال.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام.
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