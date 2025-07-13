بدءًا من هذا التاريخ ولمدة شهر... هذا ما سيجري على جسر الفيدار – المسلك الشرقي

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ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء عملية صيانة واستبدال للفاصل عند جسر الفيدار– المسلك الشرقي، اعتبارًا من تاريخ 14-7-2025 ولمدّة شهر، وذلك يوميًا من الساعة 21،00 مساءً ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي. لذلك، سيتمّ تحويل السير الجانبية للأوتوستراد مقابل جامعة AUST باتّجاه خلال فترة هذه الأشغال.يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام.