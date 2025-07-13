البعريني: مطلب حصريّة السلاح بيد الدولة ليس ترفًا بل أساس

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أكد عضو تكتّل " " النّائب ، في بيان، أن "المطلوب من الاعتراف بوجود شركاء له في الوطن، كما نحن نعترف به كقوة سياسية، أما منطق المكابرة والتعالي فهو وصفة انتحار لهم ومقتل للبلد كله".وأكد ان "مطلب حصريّة السلاح بيَد الدولة ليس ترفًا بل أساس لبناء المؤسّسات وعودة إلى دائرة الاحتضان الخارجي والأهم للوصول إلى دولة راعية تساوي بين جميع أبنائها، خصوصًا أن السلاح بات عبئًا وخطرًا لا حاميًا"، محذرا من أن "الوقت يداهمنا"، ومنبهًا من أن "الأمور قد تبلغ نقطة اللاعودة، وعندها ستكون الكارثة بحق الجميع".وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه في ، تناول البعريني الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب، مؤكدًا أن "أداء الحكومة في معالجة هذه الملفات ما يزال بعيدًا من المطلوب".وانتقد البعريني التأخير ببدء تنفيذ الوعود الانمائية تحديدًا في عكار، مشيرًا الى أن "السرعة مطلوبة وليس أمام الحكومة الكثير من الوقت لتباشر بما وعدت به".