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لبنان

البعريني: مطلب حصريّة السلاح بيد الدولة ليس ترفًا بل أساس

Lebanon 24
13-07-2025 | 08:50
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 أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني، في بيان،  أن "المطلوب من حزب الله الاعتراف بوجود شركاء له في الوطن، كما نحن نعترف به كقوة سياسية، أما منطق المكابرة والتعالي فهو وصفة انتحار لهم ومقتل للبلد كله". 
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وأكد ان "مطلب حصريّة السلاح بيَد الدولة ليس ترفًا بل أساس لبناء المؤسّسات وعودة لبنان إلى دائرة الاحتضان الخارجي والأهم للوصول إلى دولة راعية تساوي بين جميع أبنائها، خصوصًا أن السلاح بات عبئًا وخطرًا لا حاميًا"، محذرا  من أن "الوقت يداهمنا"، ومنبهًا من أن "الأمور قد تبلغ نقطة اللاعودة، وعندها ستكون الكارثة بحق الجميع".


وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه في عكار، تناول البعريني الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب، مؤكدًا أن "أداء الحكومة في معالجة هذه الملفات ما يزال بعيدًا من المطلوب". 


وانتقد البعريني التأخير ببدء تنفيذ الوعود الانمائية تحديدًا في عكار، مشيرًا الى أن "السرعة مطلوبة وليس أمام الحكومة الكثير من الوقت لتباشر بما وعدت به".
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