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لبنان

عبدالله هنأ بإسم تيمور جنبلاط الرئيس العام للرهبنة المخلصية في جون

Lebanon 24
13-07-2025 | 10:51
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زار عضو  "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله دير المخلص في جون، حيث قدم التهاني للرئيس العام للرهبانية المخلصية الجديد الأرشمندريت انطوان رزق، الذي تم انتخابه منذ يومين رئيسا جديدا للرهبانية المخلصية، وقد نقل عبد الله تحيات وتهنئة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، متمنيا له التوفيق في مهامه ومسؤولياته الجديدة في رئاسة الرهبنة.
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وشدد عبد الله على "العلاقة التاريخية والمتينة بين الرهبنة المخلصية ودار المختارة والحزب التقدمي الإستراكي"، مؤكدا  "ضرورة التواصل والعمل لإستكمال مسيرة العلاقة الأخوية بين الرهبنة وابناء المنطقة"، لافتا الى أن "دير المخلص سيبقى واحة للتلاقي والتواصل لما فيه خير المنطقة واهلها" .
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