عبدالله هنأ بإسم تيمور جنبلاط الرئيس العام للرهبنة المخلصية في جون

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زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب في جون، حيث قدم التهاني للرئيس العام للرهبانية المخلصية الجديد الأرشمندريت ، الذي تم انتخابه منذ يومين رئيسا جديدا للرهبانية المخلصية، وقد نقل تحيات وتهنئة رئيس "اللقاء الديموقراطي" ، متمنيا له التوفيق في مهامه ومسؤولياته الجديدة في رئاسة الرهبنة.وشدد عبد الله على "العلاقة التاريخية والمتينة بين الرهبنة المخلصية ودار المختارة والحزب التقدمي الإستراكي"، مؤكدا "ضرورة التواصل والعمل لإستكمال مسيرة العلاقة الأخوية بين الرهبنة وابناء المنطقة"، لافتا الى أن "دير المخلص سيبقى واحة للتلاقي والتواصل لما فيه خير المنطقة واهلها" .