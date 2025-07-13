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لبنان

من بلدة النبي يوشع.. هذا ما اعلنه الخير

Lebanon 24
13-07-2025 | 10:51
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 أعلن النائب أحمد الخير، خلال استقباله وفودًا من أهالي بلدة النبي يوشع، عن إعداد دراسة لمشروع متكامل يهدف إلى تأهيل ساحة العين وترميم مسجد مقام النبي يوشع، بالتعاون مع بلدية المنية – النبي يوشع ومخاتير البلدة.
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وأوضح الخير أن "هذا المشروع يأتي بناءً على طلب سعادة سفير المملكة العربية السعودية، وسيُشكّل منفذًا سياحيًا وإنمائيًا هامًا لبلدة النبي يوشع، وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وجعل البلدة مقصداً للزوار من مختلف المناطق اللبنانية".

وختم بتوجيه الشكر لأهالي النبي يوشع على "حفاوة الاستقبال وصدق المحبة"، مؤكداً أن يده "ممدودة لكل أطياف البلدة والمنطقة، من أجل النهوض المشترك بالواقع الإنمائي والخدماتي".
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