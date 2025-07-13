من بلدة النبي يوشع.. هذا ما اعلنه الخير

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وأوضح الخير أن "هذا المشروع يأتي بناءً على طلب سفير ، وسيُشكّل منفذًا سياحيًا وإنمائيًا هامًا لبلدة النبي يوشع، وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وجعل البلدة مقصداً للزوار من مختلف المناطق ".وختم بتوجيه الشكر لأهالي النبي يوشع على "حفاوة الاستقبال وصدق المحبة"، مؤكداً أن يده "ممدودة لكل أطياف البلدة والمنطقة، من أجل النهوض المشترك بالواقع الإنمائي والخدماتي".