Advertisement

لبنان

ماذا سيحصل خلال جلسة مساءلة الحكومة؟ مصادر تكشف

Lebanon 24
13-07-2025 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1390783-638880343087826006.png
Doc-P-1390783-638880343087826006.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجه الأنظار إلى جلسة مساءلة الحكومة، إذ ستمثُل حكومة الرئيس نواف سلام أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة عامة، تُعقد الثلاثاء، تجيب فيها عن أسئلة النواب حول ما أنجزته، منذ أن منحوها ثقتهم.
Advertisement

ووفق معلومات الـ"mtv"، فإن نواب "القوات اللبنانية"، "الحزب التقدمي الاشتراكي"، ومعظم النواب السنّة وعدد كبير من النواب التغييريين والمستقلين، يستعدون لتوجيه مطالبة واضحة للحكومة بنزع سلاح الحزب.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن نواب حركة أمل سيتعاطون مع الجلسة بهدوء، دون تصعيد لفظي أو سياسي لافت، بعكس ما يُتوقع من نواب "حزب الله" الذين سيرفعون السقف دفاعًا عن السلاح.

وفي هذا السياق، وصف أحد النواب المعارضين الجلسة بأنها ستكون "لزرك" الحكومة و"حشرها".
 
إلى ذلك، حذّرت مصادر وزارية من اهتزاز محتمل داخل الحكومة، إذا استمرت في اعتماد سياسة المماطلة، ملمّحة إلى تململ لدى وزراء "القوات اللبنانية".
مواضيع ذات صلة
جلسة محاسبة الحكومة الثلاثاء تتحول لمساءلة "حزب الله"
lebanon 24
13/07/2025 22:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا سيحصل بعد تعثر المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد"؟
lebanon 24
13/07/2025 22:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: خلال جلسة الحكومة الأخيرة اتخذنا قراراً بوضع محافظ الشمال بالتصرف وهناك آلية لتعيين محافظ بديل
lebanon 24
13/07/2025 22:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا سيحصل إن دمرت أميركا "منشأة فوردو" الإيرانية؟
lebanon 24
13/07/2025 22:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:38 | 2025-07-13
15:37 | 2025-07-13
15:08 | 2025-07-13
14:45 | 2025-07-13
14:34 | 2025-07-13
14:21 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24