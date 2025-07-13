ماذا سيحصل خلال جلسة مساءلة الحكومة؟ مصادر تكشف

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تتجه الأنظار إلى جلسة مساءلة الحكومة، إذ ستمثُل حكومة الرئيس أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة عامة، تُعقد الثلاثاء، تجيب فيها عن أسئلة النواب حول ما أنجزته، منذ أن منحوها ثقتهم.ووفق معلومات الـ" "، فإن نواب " "، " "، ومعظم النواب السنّة وعدد كبير من النواب والمستقلين، يستعدون لتوجيه مطالبة واضحة للحكومة بنزع سلاح الحزب.في المقابل، أشارت المصادر إلى أن نواب سيتعاطون مع الجلسة بهدوء، دون تصعيد لفظي أو سياسي لافت، بعكس ما يُتوقع من نواب " " الذين سيرفعون السقف دفاعًا عن السلاح.وفي هذا السياق، وصف أحد النواب المعارضين الجلسة بأنها ستكون "لزرك" الحكومة و"حشرها".