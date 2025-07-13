ماكرون يحذّر: أمن أوروبا مرهون بقدرتنا على التصدي لروسيا

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أكد اليوم الأحد أن مستقبل أمن تحدده "قدرتنا على مواجهة التهديد الروسي".وقال في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: "الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945"، مضيفاً "لم يحدث من قبل أن كانت السلام في قارتنا مرهونة بهذا القدر بقراراتنا الحالية".كما تابع "لنكن واضحين.. الأوروبيون عليهم ضمان أمنهم بأنفسهم"، مضيفاً " علينا بناء عمود حقيقي للناتو أمام حالة اللا يقين لدى الحليف الأميركي".وبين الرئيس الفرنسي أن ميزانية بلاده الدفاعية ستصل عام 2027 إلى 62 مليار أي ضعف ما كانت عليه عام 2017.