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لبنان

بعد ضبط "خلية مسلحة" في بتبيات.. تعليق لنائب الإشتراكي

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:55
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كتب أمين سر "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على منصة "اكس": "‏مرة جديدة تثبت الدولة بأجهزتها أنها وحدها الضامنة للأمن والسلم، تحية الى ‎الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وأبناء بلدة بتبيات على سهرهم ومتابعتهم، يبقى التكامل بين الجيش والأجهزة و‎البلديات هو الأساس في حفظ الأمن والإستقرار، كما ندعو البعض إلى توخي الدقة في نقل المعطيات!".
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وكان قد كشف "لبنان24" عن تفاصيل العملية الأمنية التي حصلت مساء اليوم، الأحد. لقراءة التفاصيل اضغط هنا (خلية ارهابية في قبضة الجيش وهذا ما تم العثور عليه)
 
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