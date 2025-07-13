بعد ضبط "خلية مسلحة" في بتبيات.. تعليق لنائب الإشتراكي

كتب أمين سر "كتلة اللقاء " عبر حسابه على منصة "اكس": "‏مرة جديدة تثبت الدولة بأجهزتها أنها وحدها الضامنة للأمن والسلم، تحية الى ‎ والأجهزة الأمنية وأبناء بلدة بتبيات على سهرهم ومتابعتهم، يبقى التكامل بين الجيش والأجهزة و‎البلديات هو الأساس في حفظ الأمن والإستقرار، كما ندعو البعض إلى توخي الدقة في نقل المعطيات!".

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