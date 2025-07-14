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لبنان

نقاش وزاري بشأن الواردات الجماركية و"الفلتان والتسيّب"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-07-2025 | 01:30
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قالت مصادر وزارية إن نقاشاً دار في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن ضرورة تعزيز الواردات الجمركية للخزينة، وانقسم الرأي بين قائل بأن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلب اجراء تعيينات في المراكز الشاغرة في الجمارك سواء على مستوى رئيس واعضاء المجلس الأعلى للجمارك ، او على مستوى المدير العام للجمارك الشاغر ايضا ويشغله بالوكالة ريمون خوري . اما الرأي الثاني فركز على ضرورة ضبط عمل الجمارك من خلال اعتماد تقنيات حديثة لمنع اي خلل في تحديد الرسوم فضلا عن ضبط العمل في المرافىء ولاسيما مرفأ بيروت  ومرافىء الجنوب وسائر الحدود البرية والجوية حيث لا تزال يسجل حالات "تسيب" و"فلتان".
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وتضيف المصادر الوزارية إلى ان النقاش لم يسفر عن نتائج عملية ولا عن اجراءات فاعلة، باستثناء مطالبة رئيس الحكومة نواف سلام باجراء تعيينات عاجلة في الجمارك وأيده في ذلك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، فيما اعتبر وزير المال ياسين جابر ان التعيينات وحدها لا تكفي وتغيير شخص بآخر ليس هو الحل الفعلي والمستدام .
 
المصدر: لبنان 24
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