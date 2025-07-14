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قالت مصادر وزارية إن نقاشاً دار في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن ضرورة تعزيز الواردات الجمركية للخزينة، وانقسم الرأي بين قائل بأن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلب اجراء تعيينات في المراكز الشاغرة في سواء على مستوى رئيس واعضاء للجمارك ، او على مستوى للجمارك الشاغر ايضا ويشغله بالوكالة ريمون . اما الرأي الثاني فركز على ضرورة ضبط عمل الجمارك من خلال اعتماد تقنيات حديثة لمنع اي خلل في تحديد الرسوم فضلا عن ضبط العمل في المرافىء ولاسيما مرفأ بيروت ومرافىء الجنوب وسائر الحدود البرية والجوية حيث لا تزال يسجل حالات "تسيب" و"فلتان".وتضيف المصادر الوزارية إلى ان لم يسفر عن نتائج عملية ولا عن اجراءات فاعلة، باستثناء مطالبة رئيس الحكومة باجراء تعيينات عاجلة في الجمارك وأيده في ذلك رئيس الجمهورية ، فيما اعتبر وزير المال ان التعيينات وحدها لا تكفي وتغيير شخص بآخر ليس هو الحل الفعلي والمستدام .