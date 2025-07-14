مفاجآت سيعلنها "حزب الله"

تترقب أوساط " " الشعبية ما سيعلنه لـ"حزب الله" الشيخ خلال الفترات المقبلة عن نتائج التحقيقات القائمة داخل الحزب بعد الحرب الأخيرة على .

Advertisement

وسبق أن تحدث في مقابلة تلفزيونية مؤخراً عن أن الحزب يخوض تحقيقات داخلية، وأنه سيُصارح الجمهور بنتائجها.

وعليه، تتحدث معلومات " " عن أنَّ الحزب يتكتم تماماً عن نتائج التحقيقات، مشيرة إلى أنَّ ما سيعلنه قاسم لاحقاً قد يُشكل مفاجآت على الصعيد التنظيمي خصوصاً أنه لا معلومات تنكشف بتاتاً عما يجري داخلياً.

وأوضحت المصادر أن هناك لجان فعلية سرية تقوم بالتحقيقات، وأنّ التشديد على "سرية" الأمور كان في طليعة الشروط التي فرضتها قيادة "حزب الله" .

كذلك، ذكرت المصادر أنَّ "الحزب" يتخذ إجراءات مختلفة بشكل سلس في أوساط قاعدته، ذلك أنّ هذا الأمر يمثل "نقلة نوعية" داخلية، وهذا الأمر يعتبر معزولاً تماماً عن القضية التي يواجهها الحزب والمتمثلة بـ"نزع سلاحه" وتسليمه للدولة.