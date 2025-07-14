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لبنان

مفاجآت سيعلنها "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-07-2025 | 04:16
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تترقب أوساط "حزب الله" الشعبية ما سيعلنه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال الفترات المقبلة عن نتائج التحقيقات القائمة داخل الحزب بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
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وسبق أن تحدث قاسم في مقابلة تلفزيونية مؤخراً عن أن الحزب يخوض تحقيقات داخلية، وأنه سيُصارح الجمهور بنتائجها.
 
وعليه، تتحدث معلومات "لبنان24" عن أنَّ الحزب يتكتم تماماً عن نتائج التحقيقات، مشيرة إلى أنَّ ما سيعلنه قاسم لاحقاً قد يُشكل مفاجآت على الصعيد التنظيمي خصوصاً أنه لا معلومات تنكشف بتاتاً عما يجري داخلياً.
 
وأوضحت المصادر أن هناك لجان فعلية سرية تقوم بالتحقيقات، وأنّ التشديد على "سرية" الأمور كان في طليعة الشروط التي فرضتها قيادة "حزب الله" العليا.
 
كذلك، ذكرت المصادر أنَّ "الحزب" يتخذ إجراءات مختلفة بشكل سلس في أوساط قاعدته، ذلك أنّ هذا الأمر يمثل "نقلة نوعية" داخلية، وهذا الأمر يعتبر معزولاً تماماً عن القضية التي يواجهها الحزب والمتمثلة بـ"نزع سلاحه" وتسليمه للدولة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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